Equinor lance la production du champ géant Bacalhau au Brésil
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 10:26
Le navire de production FPSO, long de 370 mètres, dispose d'une capacité de 220 000 barils par jour et utilise des turbines à gaz à cycle combiné réduisant l'intensité carbone à environ 9 kg de CO? par baril. Le développement de la phase 1 comprend 19 puits, dont la mise en service progressive se poursuivra jusqu'en 2026.
Ce projet 'renforce la durabilité de notre production et la création de valeur pour les décennies à venir', a commenté Anders Opedal, président-directeur général.
Philippe Mathieu, vice-président exécutif Exploration et Production Internationale, ajoute que le champ de Bacalhau contribuera à générer plus de 5 milliards de dollars de FCF d'ici 2030 et devrait créer 50 000 emplois sur 30 ans.
