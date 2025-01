Equinor: financement du projet Empire Wind 1 sécurisé information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que son projet Empire Wind 1, situé au large de New York, a désormais obtenu un financement de plus de 3 milliards USD, avec une clôture financière atteinte à la fin décembre 2024.



Empire Wind 1 alimentera 500 000 foyers new-yorkais et devrait entrer en exploitation commerciale en 2027.



Les investissements totaux, incluant les frais d'utilisation du terminal maritime de South Brooklyn, atteindront environ 5 milliards USD et intégrant l'effet des crédits d'impôt futurs attendus (ITC).



En 2024, un accord de vente d'électricité à 155 USD/MWh a été conclu pour une durée de 25 ans. Equinor prévoit de céder une part du projet à un nouveau partenaire pour réduire les risques et augmenter la valeur.



L'entreprise a commencé la construction du projet et vise à créer plus de 1 000 emplois syndiqués.



Selon Molly Morris, vice-présidente senior pour les Amériques, ce projet renforcera la sécurité énergétique des États-Unis et stimulera la croissance économique.







