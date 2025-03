Equinor: démarrage de la production du projet Halten East information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - Equinor annonce le démarrage de la production du projet Halten East, en mer de Norvège, dont les réserves récupérables sont estimées à environ 100 millions de barils équivalent pétrole.



Equinor a estimé à un an le délai de retour sur investissement de ce projet qui a nécessité quelque 9 milliards de couronnes norvégiennes d'investissements (soit environ 780 ME) pour les deux phases.



'Nous démarrons Halten East à un moment où la demande de gaz naturel acheminé par pipeline depuis la Norvège est forte et essentielle à la sécurité énergétique. Dans un contexte de coûts et d'inflation difficiles, le projet a été livré dans les délais et conformément à notre estimation de coût', a déclaré Geir Tungesvik, vice-président exécutif chargé des projets, du forage et des achats chez Equinor.







