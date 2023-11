Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: découverte de gaz en mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 12:56









(CercleFinance.com) - Equinor annonce la découverte de gaz en mer du Nord, à proximité du champ de Gina Krog.



Cette découverte est jugée modeste - avec des volumes récupérables estimés entre 5 et 16 millions de barils d'équivalent pétrole - mais son exploitation pourrait exploitée avant même la fin de l'année, indique Equinor.



La découverte est donc 'commercialement viable', notamment car elle pourra s'appuyer sur l'infrastructure existante de la plateforme Gina Krog.









