Equinor commence le forage d'un projet gazier majeur au Brésil
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 14:15
Le navire de forage Valaris DS-17 a débuté les opérations ce 24 mars. La campagne de forage comprend six puits dans la zone de Raia, située à environ 200 kilomètres au large des côtes brésiliennes, par une profondeur d'eau d'environ 2 900 mètres.
Cette campagne soutient le développement de l'un des projets de gaz naturel les plus importants du Brésil, avec des réserves récupérables dépassant un milliard de barils d'équivalent pétrole.
Une fois opérationnel, le projet aura la capacité d'exporter jusqu'à 16 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour, ce qui pourrait représenter 15% de la demande nationale du Brésil. Cela contribuera de manière significative à la production nette internationale d'Equinor, à ses flux de trésorerie à long terme, ainsi qu'à la sécurité énergétique du pays.
Le concept de développement de Raia repose sur une production via des puits reliés à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), qui traitera le pétrole/condensat et le gaz produits.
Le gaz naturel sera transporté par un gazoduc de 200 kilomètres depuis le FPSO jusqu'à Cabiúnas, dans la ville de Macaé (Etat de Rio de Janeiro).
Le FPSO devrait figurer parmi les plus économes en carbone au monde, avec une intensité moyenne d'émissions de CO2 d'environ 6 kg par baril d'équivalent pétrole. On estime que le développement de Raia générera jusqu'à 50 000 emplois directs et indirects sur son cycle de vie de 30 ans.
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