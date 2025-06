Equinor: atteint la pleine capacité sur le champ J. Castberg information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que, trois mois après sa mise en production, le champ Johan Castberg atteint déjà sa capacité maximale de 220 000 barils de pétrole par jour, augmentant de 150 % les livraisons d'énergie depuis la mer de Barents.



Depuis le 17 juin, la production est stable avec 17 puits forés sur un total de 30.



Selon Kjetil Hove, vice-président exécutif Exploration & Production Norway, le champ constitue 'un tournant stratégique pour la Norvège' et générera des retombées économiques durables dans le nord du pays.



Entré en service le 31 mars, le navire FPSO a déjà expédié près de 700 000 barils vers l'Europe. Equinor vise à augmenter les réserves du champ de 250 à 550 millions de barils supplémentaires et prévoit six nouveaux forages pour prolonger la phase de plateau, avec un nouveau projet Isflak en décision d'investissement fin 2025.



Deux forages exploratoires par an sont également prévus dans la zone.





