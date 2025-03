Equinor: acquisition d'un parc éolien de 95 MW en Suède information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir acquis le parc éolien opérationnel de 95 MW de Lyngsåsa (Suède) auprès de SUSI Partners.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Equinor en matière d'énergies renouvelables terrestres, visant à être un producteur d'électricité axé sur le marché dans certains pays d'Europe et des Amériques.



Le parc éolien génère environ 300 GWh par an, soit environ 10 % de la production d'électricité renouvelable d'Equinor pour 2024.



L'électricité produite sera vendue sur le marché spot du sud de la Suède, augmentant ainsi l'exposition d'Equinor aux revenus de marché avec des flux de trésorerie opérationnels immédiats.



Dans le cadre de cette transaction, Equinor prend le contrôle à 100 % de la société à objet spécifique Lyngsåsa Kraft AB.





Valeurs associées EQUINOR 270,850 NOK LSE Intl +1,23%