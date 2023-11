Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: +13% d'exploration et d'exploitation en Norvège information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 14:36









(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir qu'un nouveau rapport montre que les livraisons pour l'exploration, l'exploitation et la modification des champs et des usines terrestres exploités par Equinor en Norvège ont dépassé 93 milliards NOK en 2022 (soit près de 8 milliards d'euros), une augmentation d'environ 13 % par rapport à l'année précédente.



' Nos activités créent d'importants effets d'entraînement à l'échelle nationale et locale. Les activités d'exploration, d'exploitation et de maintenance d'Equinor ont généré l'année dernière 63 000 années-personnes d'emploi à travers le pays. Plus de 1700 entreprises norvégiennes ont facturé un total de 87 milliards de NOK dans ces segments' a déclaré le vice-président exécutif de l'entreprise pour l'exploration et la production en Norvège (EPN), Kjetil Hove,



Equinor a acheté des biens et services auprès de l'industrie des fournisseurs norvégiens pour l'exploitation des champs NCS pour 70,6 milliards NOK en 2022. Les activités d'exploration ont généré des approvisionnements norvégiens d'une valeur de 6,1 milliards NOK.



L'industrie d'approvisionnement du secteur pétrolier est la deuxième industrie norvégienne en matière de chiffre d'affaires, après les opérateurs pétroliers et gaziers, et revêt donc une importance significative pour l'économie norvégienne.





