Equinix va créer un nouveau centre de données en Malaisie avec un investissement de plus de 190 millions de dollars (XX millions d'euros)

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La société Equinix EQIX.O , cotée aux États-Unis et spécialisée dans les centres de données, va créer un nouveau centre de données à Kuala Lumpur avec un investissement de plus de 190 millions de dollars (XX millions d'euros), son quatrième site de ce type en Malaisie, a annoncé la société dans un communiqué mardi.

La société a précisé que le site serait construit à moins d'un kilomètre de son installation existante à Kuala Lumpur et qu'il devrait accueillir plus de 2 200 armoires.

Une « part importante » de la capacité totale sera dédiée à des solutions avancées de refroidissement par liquide afin de répondre aux exigences de l'intelligence artificielle et du calcul haute performance, a-t-elle ajouté.

« Ce projet s'inscrit dans la stratégie d'expansion à long terme d'Equinix en Malaisie, dont le potentiel de croissance future est soutenu par des terrains adjacents acquis en vue d'une expansion future, renforçant ainsi le rôle de Kuala Lumpur en tant que plaque tournante clé de l'interconnexion au sein de l'ASEAN », a-t-elle déclaré. Cette expansion intervient alors que le boom des centres de données en Malaisie commence à ralentir , le pays étant confronté à des contraintes en matière de réseau électrique et de ressources en eau.

Il subit également des pressions de la part de Washington pour empêcher les entreprises chinoises d'utiliser la région de l'Asie du Sud-Est comme une porte dérobée pour accéder à des puces d'IA fabriquées aux États-Unis et soumises à des contrôles à l'exportation .