Equinix prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur à ses estimations grâce à la demande de centres de données d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Equinix EQIX.O a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations mercredi, pariant sur une forte demande liée à l'intelligence artificielle pour les services du plus grand opérateur de centres de données, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 6% dans les échanges prolongés.

Alors que les entreprises s'efforcent d'intégrer l'IA générative, l'augmentation de la demande de centres de données spécialisés pour alimenter la technologie a profité à Equinix.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 10,12 et 10,22 milliards de dollars pour 2026, contre des estimations de 10,07 milliards de dollars, selon des données compilées par LSEG.

Equinix a également prévu un chiffre d'affaires au premier trimestre compris entre 2,50 et 2,54 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 2,46 milliards de dollars.

"Equinix joue un rôle essentiel en aidant les entreprises à connecter et à gérer des infrastructures d'IA, de cloud et de réseau de plus en plus distribuées. C'est une source d'avantage concurrentiel à long terme", a déclaré la directrice générale Adaire Fox-Martin dans un communiqué.

L'entreprise a redoublé d'efforts pour augmenter sa capacité, en investissant dans de nouveaux datacenters sur des marchés émergents comme Chennai, en Inde, et Jakarta, en Indonésie, afin de répondre à l'accélération de la demande.

Elle a annoncé un chiffre d'affaires de 2,42 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations qui tablaient sur 2,46 milliards de dollars.

Les résultats du trimestre de décembre ont été légèrement affectés par le calendrier d'une transaction liée à la location de l'un de ses sites, qui devrait maintenant être conclue au début de 2026, a déclaré la société.

Le bénéfice net des activités poursuivies s'est élevé à 264 millions de dollars au cours du trimestre, contre une perte de 14 millions de dollars l'année précédente.