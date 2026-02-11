 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Equinix en hausse grâce à des prévisions de revenus optimistes pour 2026
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 22:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de la société d'infrastructure numérique Equinix EQIX.O augmentent de 10 % à ~954 $ dans les échanges prolongés

** EQIX prévoit un chiffre d'affaires 2026 supérieur aux estimations de Wall Street grâce à la demande de centres de données d'IA

** Le chiffre d'affaires 2026 devrait se situer entre 10,12 et 10,22 milliards de dollars, contre des estimations de 10,07 milliards de dollars, selon les données compilées par le LSEG

** 24 des 30 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, six à "conserver"; leur prévision médiane est de 959 $

** En 2025, EQIX a chuté de 18%

Valeurs associées

EQUINIX REIT
867,5200 USD NASDAQ +1,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank