Equinix en hausse grâce à des prévisions de revenus optimistes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de la société d'infrastructure numérique Equinix EQIX.O augmentent de 10 % à ~954 $ dans les échanges prolongés

** EQIX prévoit un chiffre d'affaires 2026 supérieur aux estimations de Wall Street grâce à la demande de centres de données d'IA

** Le chiffre d'affaires 2026 devrait se situer entre 10,12 et 10,22 milliards de dollars, contre des estimations de 10,07 milliards de dollars, selon les données compilées par le LSEG

** 24 des 30 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, six à "conserver"; leur prévision médiane est de 959 $

** En 2025, EQIX a chuté de 18%