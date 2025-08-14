Equinix conclut plusieurs accords sur le nucléaire avancé pour alimenter ses centres de données

Le développeur et opérateur majeur de centres de données Equinix EQIX.O a conclu plusieurs contrats d'électricité nucléaire avancée, y compris des accords d'achat d'électricité pour l'énergie de fission et la pré-commande de microréacteurs pour ses opérations, a déclaré la société jeudi.

La course à l'expansion de technologies telles que l'intelligence artificielle générative, qui nécessite des centres de données de type entrepôt pouvant exiger des quantités d'électricité de la taille d'une ville sur un seul site, fait grimper la consommation mondiale d'énergie et suscite des craintes quant à l'épuisement des réserves d'énergie.

Les besoins énergétiques voraces des centres de données ont donné lieu à un nombre croissant d'accords préliminaires visant à alimenter les centres de données avec de l'énergie nucléaire de pointe.

Les petits réacteurs modulaires et les autres sources d'énergie de nouvelle génération ne sont pas encore commercialisés aux États-Unis, le centre mondial des centres de données.

L'annonce d'Equinix fait suite à la nouvelle selon laquelle le ministère américain de l'énergie avait déjà sélectionné 11 projets dans le cadre d'un programme pilote visant à développer des réacteurs nucléaires d'essai de haute technologie, l'objectif étant de faire fonctionner trois de ces projets en moins d'un an.

Les accords conclus par Equinix avec des fournisseurs d'énergie nucléaire de pointe permettraient de fournir plus d'un gigawatt d'électricité aux centres de données de l'entreprise.

Parmi ces accords, Equinix prévoit d'acheter 500 mégawatts d'énergie provenant des centrales à fission nucléaire de nouvelle génération d'Oklo, basé en Californie. Equinix a également conclu un accord de pré-commande pour 20 microréacteurs transportables de Radiant Nuclear, également basé en Californie.

En Europe, Equinix a conclu des accords d'achat d'électricité auprès des développeurs de centrales nucléaires de nouvelle génération, ULC-Energy et Stellaria.

Equinix a également conclu des accords sur les piles à combustible avancées avec Bloom Energy, basée dans la Silicon Valley.

Ces accords s'inscrivent dans le cadre de la planification à long terme d'Equinix concernant l'électricité à utiliser pour ses centres de données, par opposition à une solution rapide, a déclaré à Reuters Raouf Abdel, vice-président exécutif des opérations mondiales d'Equinix.