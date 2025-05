Equasens : un premier trimestre de bonne facture

AOF - EN SAVOIR PLUS

En outre, le niveau des commandes enregistrées témoigne d'un regain de confiance des pharmaciens et permet au groupe d'être confiant sur la croissance au deuxième trimestre, qui devrait être en ligne avec celle observée au premier trimestre. Equasens a également confirmé être à l'affût d'une opération de croissance externe qui lui permettrait de renforcer son positionnement de leader des solutions numériques en santé.

Le spécialiste des solutions numériques pour les professionnels de santé estime que ses efforts d'investissement et de structuration portent leurs fruits.

(AOF) - Equasens a publié des revenus en hausse de 6,9 %, ou de 5,9 % à périmètre comparable, à 57 millions d’euros pour le compte du premier trimestre 2025. Dans le détail des activités, elles ont toutes participé à la croissance, notamment la Vente de configurations et de matériels avec une progression de 7,7 %, ou encore les Solutions logicielles et abonnements dont les revenus se sont appréciés de 11,3 %. Au niveau des divisions, Pharmagest a vu ses ventes croître de 5,5 %, à 42 millions d’euros, sachant que cette division représente près de 74 % du chiffre d’affaires total.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.