Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equasens: stabilité du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Equasens fait part d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 stable en comparaison annuelle, à 50,1 millions d'euros, affecté par la fin du déploiement des solutions référencées SEGUR et une conjoncture plutôt morose dans le secteur de la pharmacie.



Sa principale division Pharmagest a enregistré un chiffre d'affaires de 36,8 millions, en léger retrait de 1%, mais 'maintient une croissance solide' hors impact de la fin du déploiement SEGUR qui, en 2022, a contribué au chiffre d'affaires de façon exceptionnelle.



Sur les neuf premiers mois de l'année en cours, le groupe de solutions logicielles pour les professionnels de santé a réalisé un chiffre d'affaires de 162,7 millions d'euros, en croissance de 6% par rapport à la même période en 2022.





Valeurs associées EQUASENS Euronext Paris +2.22%