Equasens rachète la société allemande ADV

(AOF) - Equasens, en association avec Arz Haan, un des leaders sur le marché de la santé en Allemagne, acquiert au travers d’une holding détenue à 6% par Arz Haan et 94% par Equasens, la société allemande ADV (Apotheken Datenverarbeitung GmbH & Co. KG) qui devient Pharmagest Germany. La société, créée en 1986, est spécialisée dans l’informatique officinale. Le spécialiste des solutions informatiques pour les professionnels de santé était déjà présent sur le marché de l'observance en Allemagne avec sa filiale spécialisée dans la commercialisation du pilulier et du robot MultiMeds.

Equasens "se renforce ainsi sur son cœur de métier, la pharmacie, sur le marché outre-Rhin". Pharmagest Germany investira dans le développement de briques technologiques et techniques ainsi que dans un réseau commercial pour renforcer l'offre logicielle d'ADV.

Blues dans la cybersécurité

Une analyse de Gartner révèle que près de la moitié des responsables de la sécurité devraient changer d'emploi d'ici à 2025 en raison d'un stress trop élevé. Parmi eux, le quart devrait opter pour des fonctions complètement différentes. L'ancienneté moyenne d'un " CISO " (Chief information security officer) serait limitée à 26 mois. Les entreprises françaises, du fait de budgets trop limités, ne peuvent répondre qu'à la moitié des standards internationaux requis. Une pénurie de talents est également à déplorer alors que le marché français du numérique affronte une pénurie d'environ 15.000 personnes. Une rémunération insuffisante pourrait l'expliquer : la rémunération n'excèderait pas 200.000 euros en France, contre 800.000 euros environ dans le monde anglo-saxon pour les meilleurs postes.