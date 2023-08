Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equasens: progression de 9% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - Equasens affiche un chiffre d'affaires du premier semestre 2023 en progression de 9% à 112,6 millions d'euros, avec 'une croissance de toutes les divisions à l'exception de la Fintech qui amorce néanmoins une tendance plus favorable sur le deuxième trimestre'.



Le groupe d'informatique officinale met en avant une contribution du Ségur du Numérique en Santé, poursuivant ses installations de solutions référencées Ségur qui représentent deux millions d'euros au 30 juin 2023.



En termes de perspectives, Equasens anticipe notamment un 'maintien de la croissance sur le second semestre 2023 avec la sortie de nouveaux produits (mobilité, sécurité, offres SaaS, ...) dynamisant les ventes, tous secteurs confondus'.





Valeurs associées EQUASENS Euronext Paris -3.89%