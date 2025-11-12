 Aller au contenu principal
Equasens profite de l'avis positif d'Oddo BHF
information fournie par AOF 12/11/2025 à 11:27

(AOF) - Equasens (+2,81%, à 42,10 euros) continue d’être entouré et profite de la recommandation positive d’Oddo BHF. Les analystes ont débuté le suivi de la valeur avec une opinion à Surperformance et un objectif de cours de 56 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 36,75% par rapport à la clôture de mardi. Ils estiment que la société dédiée aux solutions numériques pour les professionnels de santé devrait profiter de son expansion à l’international (Italie et Allemagne) et de la diversification de ses activités (EHPAD, hôpitaux, libéraux…).

Ces éléments pourraient faciliter le retour à une trajectoire de croissance dynamique après deux exercices "challenging", qui se sont ressentis dans le cours de bourse.

Sur l'exercice 2023, le titre Equasens a reculé de 18,21%, puis de 27,58% en 2024 et de 7,46% entre le 1er janvier 2025 et le 11 novembre 2025. Sur cette période de plus de deux ans et demi, l'action s'est affaissée de 45,18%.

Pour justifier un rebond, Oddo BHF pense que 2025 constituera un point bas sur les marges et que le groupe reviendra graduellement à une marge opérationnelle courante de 25% en 2028.

Le point d'entrée est attractif avec une valorisation modeste qui traduit des décotes significatives sur les multiples historiques (35% en moyenne). Autre signal positif pour Oddo BHF : le rachat d'actions pour 0,2% du capital du président en avril dernier.

Accélération de la croissance au T3 et confirmation des objectifs

Le 5 novembre dernier, Equasens avait publié une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre (+12,1%, à 56,2 millions d'euros) après des hausses respectives de 6,9 et 7,8% au premier et deuxième trimestre.

Dans le détail, sur la période de juillet à septembre, la division Configuration et matériels a connu la plus forte croissance (+20,7%) à 22,1 millions d'euros, tandis que la Maintenance et abonnements a généré des revenus de 26,5 millions d'euros (+7,6%), et les revenus des Logiciels et services se sont élevés à 7,6 millions d'euros (+6,2%).

Equasens a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires de près de 10%, en données publiées, au titre du second semestre. La société va rester attentive aux opportunités de croissance externe, afin, notamment, de compléter son offre de services, renforcer ses réseaux de distribution et poursuivre son développement en Europe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

EQUASENS
42,2000 EUR Euronext Paris +3,05%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2025 à 11:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

