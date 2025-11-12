Equasens profite de l'avis positif d'Oddo BHF

(AOF) - Equasens (+2,81%, à 42,10 euros) continue d’être entouré et profite de la recommandation positive d’Oddo BHF. Les analystes ont débuté le suivi de la valeur avec une opinion à Surperformance et un objectif de cours de 56 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 36,75% par rapport à la clôture de mardi. Ils estiment que la société dédiée aux solutions numériques pour les professionnels de santé devrait profiter de son expansion à l’international (Italie et Allemagne) et de la diversification de ses activités (EHPAD, hôpitaux, libéraux…).

Ces éléments pourraient faciliter le retour à une trajectoire de croissance dynamique après deux exercices "challenging", qui se sont ressentis dans le cours de bourse.

Sur l'exercice 2023, le titre Equasens a reculé de 18,21%, puis de 27,58% en 2024 et de 7,46% entre le 1er janvier 2025 et le 11 novembre 2025. Sur cette période de plus de deux ans et demi, l'action s'est affaissée de 45,18%.

Pour justifier un rebond, Oddo BHF pense que 2025 constituera un point bas sur les marges et que le groupe reviendra graduellement à une marge opérationnelle courante de 25% en 2028.

Le point d'entrée est attractif avec une valorisation modeste qui traduit des décotes significatives sur les multiples historiques (35% en moyenne). Autre signal positif pour Oddo BHF : le rachat d'actions pour 0,2% du capital du président en avril dernier.

Accélération de la croissance au T3 et confirmation des objectifs

Le 5 novembre dernier, Equasens avait publié une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre (+12,1%, à 56,2 millions d'euros) après des hausses respectives de 6,9 et 7,8% au premier et deuxième trimestre.

Dans le détail, sur la période de juillet à septembre, la division Configuration et matériels a connu la plus forte croissance (+20,7%) à 22,1 millions d'euros, tandis que la Maintenance et abonnements a généré des revenus de 26,5 millions d'euros (+7,6%), et les revenus des Logiciels et services se sont élevés à 7,6 millions d'euros (+6,2%).

Equasens a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires de près de 10%, en données publiées, au titre du second semestre. La société va rester attentive aux opportunités de croissance externe, afin, notamment, de compléter son offre de services, renforcer ses réseaux de distribution et poursuivre son développement en Europe.

