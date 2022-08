EQUASENS /Pharmagest - Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

Progression de +10,3% à 103,57 M€.

- A périmètre comparable (hors acquisition de PROKOV EDITIONS), le Groupe enregistre une progression de +7,68% à 101,11 M€.



Croissance de toutes les Divisions (à l’exception de la FINTECH notamment impactée par la conjoncture).



Impacts du Ségur du Numérique en Santé :

- Les équipes se sont mobilisées pour le dépôt des dossiers de référencement conformément au calendrier imposé par le programme gouvernemental.

- La progression du chiffre d’affaires est plus marquée et dynamique au T2 vs le T1 : +11,48% vs +9,03%. Le déploiement des offres Ségur doit encore s’intensifier.



Confirmation des ambitions de croissance d'activité du Groupe pour 2022.



