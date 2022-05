EQUASENS/ Pharmagest - CA T1 2022 : +9,03% à 49,36 M€

CA T1 2022 : +9,03% à 49,36 M€



Changement de nom effectif : le Groupe Pharmagest devient le Groupe Equasens





• L’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2022 a adopté la résolution portant sur le changement de nom du Groupe Pharmagest qui devient le Groupe Equasens.



• Le CA du T1 2022 du Groupe est en progression de +9,03% à 49,36 M€ (+7% à 48,44 M€ à périmètre comparable).



• Le Groupe confirme sa dynamique de développement et ses ambitions de croissance en 2022.



Perspectives 2022



Le Groupe entend maintenir sa dynamique de croissance, dans la continuité des trimestres précédents, et confirme ses ambitions pour les prochains mois.

Le référencement de ses solutions logicielles et la mise en œuvre des financements (Vague 1) du programme gouvernemental du Ségur du Numérique en Santé vont venir consolider cette progression sur les prochains trimestres et permettre au Groupe de conforter son positionnement d’acteur clé dans le monde de la Santé.



