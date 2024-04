Equasens - Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2023

Le Groupe Equasens annonce que son Document d’Enregistrement Universel 2023 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 29 avril 2024 sous le numéro n° D.24-0366.

Ce document est disponible sur le site Internet de l’AMF, http://www.amf-france.org, ainsi que sur le site Internet d’Equasens, https://www.equasens.com.

Les documents suivants, diffusés au titre de l’article 222-3 du Règlement Général de l’AMF concernant l’information réglementée, et ceux prévus à l’article R.225-83 du Code de commerce, sont intégrés dans le Document d’Enregistrement Universel 2023.

Il a été établi au format électronique unique européen « European Single Electronic Format» (ESEF) en iXBRL et au format PDF (reproduction de la version officielle de l’URD au format ESEF)





L'intégralité de ce communiqué est disponible sur le site Internet d'Equasens à l'adresse suivante : www.equasens.com



Le Groupe Equasens est coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech



Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS