Equasens: légère baisse du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 13:12









(CercleFinance.com) - Equasens affiche un chiffre d'affaires annuel de 216,8 millions d'euros, soit une variation de -1,4% en données publiées. En croissance organique, c'est-à-dire hors effets des acquisitions et impact Ségur, l'activité affiche un retrait de -3,7%.



Le groupe d'informatique en santé précise que ses ventes de configurations et matériels ont reculé de 7,9%, alors que les prestations de maintenance évolutive et formations métier ont progressé de 3,6% et l'activité solutions logicielles et abonnements, de 3%.



Pour 2025, Equasens estime que le premier semestre devrait afficher une dynamique positive, bénéficiant notamment d'un effet de base favorable, et que le second devrait marquer une accélération significative avec une croissance faciale de près de 10%.





