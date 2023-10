Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equasens: hausse de 11% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 08:08









(CercleFinance.com) - Equasens publie au titre des six premiers mois de 2023 un résultat net part du groupe en augmentation de 11,4% à 22 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 6,9% à 27,5 millions, pour un chiffre d'affaires en progression de 8,7% à 112,6 millions.



Le spécialiste de l'informatique pour la santé revendique pour sa principale division Pharmagest un ROC en croissance de 9,5% à 18,4 millions, 'porté par ses nouvelles solutions logicielles en mobilité et en sauvegarde et par un CA récurrent en forte hausse'.



Abordant le second semestre 2023 'avec confiance', Equasens maintient à ce stade, hors événements exceptionnels, ses prévisions de croissance pour l'année 2023. L'intégration des récentes acquisitions sera sa priorité dans les mois à venir.





