EQUASENS (EQS) - CA T2 : Moindre décroissance comme attendu / Achat - Obj. 74 € vs 76,4 € - Pot. +63%

Secteur : Éditeur de logiciels

Marché : Euronext A

Capitalisation : 689 M€

Cours : 45,458 €

Objectif de cours : 74 € vs 76,4 €

Potentiel : +68%

Opinion : Achat

CA T2 / Moindre décroissance, comme attendu

CA Groupe 54,7 M€ -3% (55,9 M€ attendu) / -4,6% à périmètre comparable ; Apport acquisitions +1,7 M€ ; Effet Ségur +0,3 M€ vs +1,2 M€ au T2 2023 ;

CA S1 108 M€ -4,1% (109,2 M€ attendu) / -5,7% pc;

Retour de la croissance au S2 mais poursuite des investissements ;

Le T1 avait souffert d'un effet de base très défavorable (T1 2023 +14% / +11% hors Ségur) et d'un environnement très dégradé pour la vente de matériel (21,5 M€. -17,3%).

Le T2 partait de « moins haut » avec une progression au T2 2023 de +4% (+3,8% hors effet périmètre et Ségur). Le ralentissement au T2 2024 de la baisse d'activité est somme toute logique et était attendu.

Ce sont toujours les ventes de matériels qui pèsent sur l'activité avec une baisse au T2 de 8,2% à 22,4 M€ avec notamment E-connect (CA S1 -32,3% à 5,5 M€) qui avait bénéficié d'une opportunité réglementaire. En revanche, la maintenance évolutive et la formation métier progressent de 4,1% pour finir le semestre à +5,5% (40 M€).

Les Solutions logicielles et abonnements sont quasi stables sur le semestre à -0,9% (22,7 M€) mais reculent de 5,1% au T2 sous l'effet essentiellement de l'effet de base Ségur en particulier chez Médical Solutions (-19,1% à 3,9 M€).



Pharmagest est la seule division qui retrouve la croissance au T2 avec +2,1% et est proche de la retrouver hors Ségur & effet périmètre. Sur le S1 le recule est de -5,1% hors Ségur & périmètre alors qu'au T1 la baisse était de -8,6%. L'apport des acquisitions réalisées fin 2023 en Allemagne et début 2024 en France s'élève sur le semestre à +3,6 M€.



Pour résumer, le début d'inflexion en termes d'activité apparaît mais cela reste léger et surtout assez volatile d'un trimestre à l'autre à l'image d'Axigate Link qui a progressé au T1 de 8,4% et est en légère baisse de 0,8% au T2 pour finir sur le semestre à +3,6%. Malgré tout, Equasens publie un CA semestriel proche de nos attentes et le discours de la direction mais aussi du secteur en ce qui concerne l'inflexion qui est en train de se dérouler conforte notre attente sur l'année.

Perspectives.

Le fait majeur est l'accent mis sur les anticipations de rentabilité. La direction évoque des investissements soutenus qui, couplés à la baisse du CA au S1, pèseront logiquement sur la rentabilité sachant que le terme de « mesuré » est indiqué. C'est assez nouveau que la direction se prononce ainsi.

Au-delà, il est précisé que les investissements vont se poursuivre au S2 tant d'un point de vue commercial, de R&D et d'infrastructures.



Du fait de nos échanges, nous comprenons que la baisse de rentabilité est « pilotée » car, au-delà de l'impact lié au CA, le choix a été pris d'investir plus que de coutume au niveau humain et infrastructure. Cette stratégie volontaire a pour but de gagner des parts de marché dans un marché en passe de rebondir. Nous avions sous-estimé cette stratégie d'accroissement des investissements mais également le recul marqué des activités les plus rentables (e-Connect marge S1 2023 44,5% / Medical Solutions 26,7%).

Aussi logiquement, notre objectif d'une marge opérationnelle courante de 24,4% vs 25,4% en 2023 semble trop élevé car cela minimise ces éléments. Au S1 la marge va pâtir de la baisse du CA et encore plus de la baisse marquée des activités parmi les plus profitables ainsi que de la hausse des investissements. Au S2 la marge restera sous pression du fait de la poursuite des investissements. Nous ajustons donc notre objectif de marge opérationnelle courante à 22,1% vs 24,4% précédemment.

En séquence, en moyenne depuis 2018 le S1 affiche une marge inférieure de 2,2 points à celle du S2. L'écart devrait être plus marqué cette année du fait de la séquence baisse du CA, hausse des investissements, expliquée plus haut.

Conclusion.

C'est confirmé 2024 est une année d'investissements dans un marché qui reste compliqué mais les premiers signaux positifs apparaissent. Du fait de sa taille, Equasens ne peut échapper au contexte mais investit plus que d'habitude à tous les niveaux pour y remédier et cela tout en conservant de solides fondamentaux. Ceci devrait être différenciateur à moyen terme, le terme d'accélération « significative » étant à nouveau employé pour 2025.

Opinion & Objectif : Achat – 74 € vs 76,4 €

L'ajustement de nos prévisions amène à abaisser légèrement notre objectif de cours à 74 € (DCF 75,3 € vs 78,6 € - Comparables 71 € vs 71,2 €) ce qui offre un potentiel d'appréciation de +63%.

Par ailleurs, le titre est revenu sur ses plus bas constatés sur les 6 dernières années et affiche des ratios qui nous semblent particulièrement attractifs et rarement constatés pour Equasens qui reste le leader sur son marché.

