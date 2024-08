Equasens - Chiffre d'affaires S1 2024

Chiffre d’affaires S1 2024 à 108 M€



• La contribution des croissances externes équilibre l’effet de base du Ségur.

• Les Divisions commercialisant du matériel restent fortement impactées par la conjoncture économique.



Perspectives 2024

 Compte-tenu de la réalisation du S1 2024 et d'investissements soutenus, le Groupe anticipe un recul mesuré de sa rentabilité au premier semestre. Pour le second semestre de 2024, le Groupe Equasens poursuivra sa stratégie offensive en maintenant une politique d’investissements élevés dans la recherche et développement, les infrastructures et les ressources humaines.

 La prise de conscience des pouvoirs publics au sujet de la gravité de la situation financière des professionnels de santé a abouti à la signature d’avenants à leurs conventions nationales leur permettant d’améliorer leurs conditions d’exercice.

 Ces efforts, associés à un contexte économique plus favorable pour les professionnels de santé permettent au Groupe d’anticiper une reprise de la croissance dès le S2 2024, suivie d'une accélération significative dès 2025.

 Le Groupe reste par ailleurs solidement positionné pour profiter des opportunités de croissance externe offertes par ses marchés et son portefeuille d'innovations.



Retrouvez l'intégralité du communiqué et toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS