Equasens - chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024

•La contribution des croissances externes équilibre l’effet de base du Ségur

•Les Divisions commercialisant du matériel sont fortement impactées par la conjoncture économique

•Perspectives 2024 : Le Groupe, après une phase d’investissements forte, compte renouer avec la croissance à compter du S2



La conjoncture économique défavorable affecte plus particulièrement les Divisions du Groupe commercialisant du matériel, notamment PHARMAGEST et E-CONNECT. La croissance de toutes les activités, à l'exception des ventes de matériel, souligne la pertinence de la stratégie du Groupe qui s'adapte aux nouvelles tendances du marché en proposant de plus en plus d'offres de solutions en mode SaaS.



Le Groupe Equasens maintient ses prévisions, prévoyant un léger redressement de la croissance dès le second semestre 2024, suivi d'une accélération significative dès 2025. Cette perspective repose sur sa confiance en la résilience des professionnels de santé face aux défis actuels et dans leur capacité à réinvestir très rapidement. Le Groupe poursuit ses investissements afin de proposer de nouvelles offres innovantes aux professionnels de santé en privilégiant le mode SaaS.



