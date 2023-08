Equasens : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 en progression de 9 % à 112,62 M€

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 en progression de 9 % à 112,62 M€



•Croissance de toutes les Divisions à l’exception de la FINTECH qui amorce néanmoins une tendance plus favorable sur le T2.

•Contribution du Ségur du Numérique en Santé :

oLe Groupe poursuit ses installations de solutions référencées Ségur : 2 M€ au 30 juin 2023.

oFacturation de la partie récurrente du Ségur : 0,6 M€.



Perspectives 2023

-Maintien de la croissance sur le 2nd semestre 2023 avec la sortie de nouveaux produits (mobilité, sécurité, offres SaaS, …) dynamisant les ventes, tous secteurs confondus.

-Confirmation de la reprise d’activités sur la Division FINTECH.

-Poursuite de l’intégration des récentes acquisitions qui doivent permettre d’enrichir les offres technologiques du Groupe et accélérer la croissance.

-Le Groupe reste attentif aux opportunités de croissance externe et dispose des capacités financières pour les réaliser.



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS



