Equasens - Chiffre d'affaires au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025, le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, enregistre un chiffre d'affaires de 116,0 M€, en progression de 7,4% par rapport au publié S1 2024 et de 6,4% à périmètre comparable.



Fort de la dynamique commerciale positive observée dans l'ensemble de ses divisions au S1 2025, le Groupe Equasens aborde le second semestre avec confiance et anticipe la poursuite de la croissance au S2. Les efforts d'investissement et de structuration réalisés depuis 2024 portent leurs fruits, avec un déploiement réussi des nouvelle solutions logicielles adressant l'ensemble des professionnels de santé. Ils seront maintenus sur le reste de l’exercice 2025.

L'intégration des activités DIS et ResUrgences, effective depuis le 1er juillet 2025, contribuera dès le T3 à la performance de la Division Axigate Link et créera des synergies techniques et commerciales prometteuses.



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B - ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS