Equasens : Atoopharm, le spécialiste e-learning de la formation officinale, rejoint le Groupe Equasens.

Avec cette opération, le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment A FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS) complète son offre et s’inscrit dans un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leurs métiers, en associant logiciels et applicatifs, équipements connectés, financement et formation.



Atoopharm est un organisme de formation spécialisé dans la formation continue des pharmaciens d’officine et de leurs équipes depuis 15 ans. Pionnière de l’e-learning, la société accompagne aujourd’hui près de 6000 pharmacies, en France et dans d'autres pays francophones.



