Equasens améliore ses résultats semestriels et confirme ses objectifs
information fournie par AOF 26/09/2025 à 18:15

(AOF) - Equasens a dévoilé des résultats semestriels en hausse. Sur les six premiers mois de l’année 2025, le chiffre d’affaires a augmenté de 7,4%, à 116 millions d’euros, tandis que l’Ebitda courant s’est amélioré de 5,5%, à 29,8 millions d’euros. Parallèlement, le résultat opérationnel courant a progressé de 1,2%, à 21,1 millions d’euros, alors que de son côté, le bénéfice net part du groupe n’a crû que de 0,4%, à 17,3 millions d’euros.

Pour le second semestre, le spécialiste des solutions numériques pour le domaine de la santé a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires de près de 10% en données publiées. Cette amélioration sera portée principalement par la croissance organique, avec une contribution modeste des acquisitions récentes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

EQUASENS
44,5000 EUR Euronext Paris -1,87%
