Equasens: acquisition de Calimed information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 08:10









(CercleFinance.com) - Equasens annonce sa prise de participation majoritaire à hauteur de 90% du capital de Calimed SAS, pure player dans le domaine de l'édition de Logiciel de Gestion de Cabinet (LGC) 100% Cloud, et qui opère sous la marque Calimed Santé.



Créée en 2007, cette société a développé deux solutions SaaS : le logiciel Calimed, dédié aux chirurgiens libéraux, et la solution easy-care (LGC certifié Ségur et Ordonnance Numérique), lancée fin 2022 pour les médecins généralistes et spécialistes.



'Depuis plusieurs années, Calimed enregistre une forte croissance de son activité, portée par l'acquisition continue de nouveaux clients et l'excellence de ses taux de fidélisation (près de 4.000 utilisateurs actifs sur les deux solutions à ce jour)', souligne Equasens.



Les détails financiers de cette transaction restent confidentiels. La direction et les équipes de Calimed sont maintenues à leur poste, afin de poursuivre leurs missions avec le soutien renforcé du groupe Equasens.





Valeurs associées EQUASENS 45,40 EUR Euronext Paris +2,60%