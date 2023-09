Equasens aborde le second semestre avec confiance

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

Enfin, Equasens a confirmé rester attentif aux opportunités de croissance externe et dispose des capacités financières pour les réaliser. Il affiche un excédent financier net de 77,2 millions d'euros.

(AOF) - Equasens, le spécialiste des solutions informatiques pour les professionnels de santé, a enregistré une hausse de 11,4% de son résultat net, part du groupe, à 22 millions d’euros au premier semestre. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 6,9% à 27,5 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a progressé de 8,7% à 112,6 millions d’euros. Equasens aborde le second semestre 2023 avec confiance. A ce stade, hors événements exceptionnels, le groupe maintient ses prévisions de croissance pour l’année 2023.

