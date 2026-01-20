 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Equance prend le contrôle de Pierre & Placements
information fournie par AOF 20/01/2026 à 16:27

(AOF) - Le groupe Equance annonce une prise de participation majoritaire dans Pierre & Placements, spécialiste de la gestion de patrimoine pour expatriés, afin de renforcer sa position de leader sur ce segment. Fondée en 2003, Pierre & Placements s’est développée auprès d’une clientèle internationale, avec des implantations en Asie (Hong Kong, Singapour, Japon) et au Moyen-Orient (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite).

La société emploie 19 collaborateurs et conseille près de 400 millions d'euros d'actifs, ce qui en fait le deuxième acteur du marché dédié aux expatriés français. Avec cette opération, Equance indique dépasser désormais 1,5 milliard d'euros d'actifs conseillés, poursuivant sa dynamique de croissance.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank