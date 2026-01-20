Equance prend le contrôle de Pierre & Placements

(AOF) - Le groupe Equance annonce une prise de participation majoritaire dans Pierre & Placements, spécialiste de la gestion de patrimoine pour expatriés, afin de renforcer sa position de leader sur ce segment. Fondée en 2003, Pierre & Placements s’est développée auprès d’une clientèle internationale, avec des implantations en Asie (Hong Kong, Singapour, Japon) et au Moyen-Orient (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite).

La société emploie 19 collaborateurs et conseille près de 400 millions d'euros d'actifs, ce qui en fait le deuxième acteur du marché dédié aux expatriés français. Avec cette opération, Equance indique dépasser désormais 1,5 milliard d'euros d'actifs conseillés, poursuivant sa dynamique de croissance.