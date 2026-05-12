EQT relève une dernière fois son offre pour tenter de racheter Intertek
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 15:49
La nouvelle proposition prévoit un paiement de 60 livres par action en numéraire, accompagné d'un dividende annuel potentiel de 1,1 livre. EQT estime que cette offre apporte une "valeur certaine et accélérée" supérieure aux perspectives d'Intertek en restant indépendant. Les précédentes propositions s'élevaient respectivement à 51,5 livres, 54 livres puis 58 livres par action. Jusqu'ici, Intertek privilégiait une revue stratégique susceptible de conduire à une séparation de ses activités entre énergie et infrastructures d'un côté, et services de tests et certification de l'autre.
La pression des actionnaires s'intensifie toutefois autour du dossier. Après PrimeStone Capital et Palliser Capital, le fonds Lost Coast Collective, fondé par Matthew Peltz, a lui aussi demandé publiquement à Intertek d'engager des discussions avec EQT. Détenant environ 1,2% du capital, le fonds estime que la stratégie d'indépendance du groupe n'est plus crédible aux yeux du marché. Selon les règles britanniques sur les offres publiques, EQT devra abandonner le dossier pendant au moins six mois si cette dernière proposition est rejetée. Plusieurs analystes jugent désormais probable une acceptation de l'offre par le conseil d'administration.
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