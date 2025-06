EQT lorgne sur Waga Energy

(AOF) - EQT, par l’intermédiaire de sa stratégie EQT Transition Infrastructure, est entré en négociations exclusives avec Waga Energy, un leader mondial de la production de gaz naturel renouvelable à partir de déchets, en vue de l’acquisition d’environ 54,1% des actions en circulation et 65,9% des droits de vote de Waga Energy, à un prix de 21,55 euros par action.

Ce montant représente une prime de 27% par rapport au dernier cours de clôture de l'action Waga Energy, ainsi que de 70%, 62% et 51% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur 3 mois, 6 mois et 1 an de l'action Waga Energy.

Le prix initial de 21,55 euros par action pourrait être augmenté d'un complément d'un montant maximum de 2,15 euros par action, déterminé en fonction du montant total des crédits d'impôt d'investissement fédéraux américains qui pourraient être monétisés par Waga Energy, en lien avec certains de ses projets développés aux États-Unis.

L'opération envisagée vise à accélérer la croissance de Waga Energy et à renforcer son positionnement de plateforme mondiale leader, grâce au soutien d'une société d'investissement ayant une expérience de 15 ans dans les infrastructures de transition énergétique.

Dans l'hypothèse où cette opération serait réalisée, EQT déposerait une offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur le solde des actions restantes de Waga Energy, au même prix initial, auquel pourrait s'ajouter le complément de prix, avec l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire si les conditions législatives et réglementaires sont remplies.

Le Conseil d'administration de Waga Energy a exprimé "son soutien initial unanime à la proposition d'EQT, à la suite de la recommandation unanime de son Comité ad hoc indépendant".

Mathieu Lefebvre, CEO et Fondateur de Waga Energy, a déclaré : " le partenariat avec EQT débloquerait des investissements significatifs pour accélérer notre croissance et convertir notre pipeline de 16,8TWh par an, tant en Amérique du Nord qu'en Europe. Nous sommes impatients d'accueillir à notre capital un investisseur de long terme, spécialiste des infrastructures, avec une grande expérience de notre secteur. "

EQT est une société d'investissement mondiale avec une approche de gestion active. Depuis plus de 15 ans, EQT Infrastructure, qui gère aujourd'hui 79 milliards d'euros, s'associe aux entreprises qu'elle détient en portefeuille pour les aider à construire des modèles solides et résilients pour l'avenir. Elle a investi plus de 17 milliards d'euros dans la transition énergétique.

