EQT lance la vente de ses activités nordiques de haut débit et de centres de données, selon le FT

La société suédoise de capital-investissement EQT EQTAB.ST a lancé la vente de son activité d'infrastructure numérique nordique GlobalConnect à une valorisation potentielle de 8 milliards d'euros (9,43 milliards de dollars), a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources non identifiées.

EQT a acheté une participation majoritaire dans GlobalConnect en 2017.

GlobalConnect a refusé de commenter, tandis qu'EQT n'a pas immédiatement répondu à une demande de Reuters.

GlobalConnect gère plus de la moitié du trafic de données de la région nordique grâce à son réseau de fibres optiques de 244 000 km. Il dessert 907 000 consommateurs privés et 30 000 clients interentreprises au Danemark, en Norvège, en Suède, en Allemagne et en Finlande, selon son site web.

Des banquiers de Goldman Sachs ont été chargés de superviser la vente de l'entreprise, EQT optant pour un désinvestissement complet plutôt que de le morceler, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

(1 dollar = 0,8484 euros)