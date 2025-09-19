 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
EQT lance la vente de ses activités nordiques dans le domaine du haut débit et des centres de données, selon le FT
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 06:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport du FT et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

La société suédoise de capital-investissement EQT EQTAB.ST a lancé la vente de son activité d'infrastructure numérique nordique GlobalConnect, à une valorisation potentielle de 8 milliards d'euros (9,43 milliards de dollars), a rapporté vendredi le Financial Times citant des sources non identifiées.

EQT a acheté une participation majoritaire dans GlobalConnect en 2017.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

EQT et GlobalConnect ont refusé de commenter le FT, et les entreprises n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

GlobalConnect gère plus de la moitié du trafic de données de la région nordique grâce à son réseau de fibres optiques de 244 000 km. Il dessert 907 000 consommateurs privés et 30 000 clients interentreprises au Danemark, en Norvège, en Suède, en Allemagne et en Finlande, selon son site web.

Des banquiers de Goldman Sachs ont été chargés de superviser la vente de l'entreprise, EQT optant pour un désinvestissement total plutôt que pour un morcellement, ajoute le rapport.

(1 dollar = 0,8484 euro)

Valeurs associées

EQT
31,200 EUR Tradegate 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
804,420 USD NYSE +1,24%
