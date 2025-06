EQT jette son dévolu sur Waga Energy

(AOF) - Waga Energy grimpe de 27,65% à 21,70 euros après l'annonce de son possible rachat par EQT. La société d’investissement suédoise, par l’intermédiaire de sa stratégie EQT Transition Infrastructure, envisage d’acquérir 54,1% des actions Waga à 21,55 euros par action, représentant 65,9% des droits de vote. Ce prix initial représente une prime de 27% sur le dernier cours de bourse ainsi qu'une prime de 70%, 62% et 51% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur 3 mois, 6 mois et 1 an de l'action Waga Energy.

Le prix initial pourrait être augmenté d'un complément d'un montant maximum de 2,15 euros par action (l'acquisition du bloc). Il serait déterminé en fonction du montant total des crédits d'impôt d'investissement fédéraux américains qui pourraient être monétisés par Waga Energy, en lien avec certains de ses projets développés aux États-Unis.

Un prix initial inférieur à celui de l'IPO

" Le titre de Waga Energy avait été introduit en 2021 à 23,54 euros par action. Les actions seraient acquises auprès des fondateurs et investisseurs historiques ", explique Invest Securities.

De son côté, Portzamparc estime que " le prix initial est inférieur au prix d'IPO alors que Waga Energy s'est considérablement développé depuis son internationalisation ". Le bureau d'études précise " qu'il est inférieur à son objectif de cours de 25 euros, basé uniquement sur un DCF (discounted cash flow) alors que des transactions comparables peuvent conduire à des valorisations cibles comprises entre 27 et 88 euros par action". Ce prix d'offre ne lui semble " pas prendre en compte toutes les qualités et le potentiel de la société ".

Avec ce projet, l'objectif d'EQT est de créer un leader mondial de la production de gaz naturel renouvelable issu de sites de stockage de déchets.

L'opération envisagée vise à accélérer la croissance de Waga Energy grâce au soutien d'EQT, société d'investissement ayant une expérience de 15 ans dans les infrastructures de transition énergétique.

Lancement d'une OPA suivi d'un retrait obligatoire

" Dans l'hypothèse où cette opération serait réalisée, EQT déposerait une offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur le solde des actions restantes de Waga Energy, au même prix initial, auquel pourrait s'ajouter le complément de prix, avec l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire si les conditions législatives et réglementaires sont remplies ", a souligné l'entreprise française du domaine des énergies renouvelables.

Hier, le conseil d'administration de Waga Energy a accueilli de manière favorable à l'unanimité, l'opération envisagée, en exprimant un avis initial positif, considérant que l'opération envisagée est dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses collaborateurs et des autres parties prenantes, sans préjuger de l'avis du comité social et économique de Waga Energy.

Il est envisagé que l'acquisition du bloc soit réalisée, puis que l'offre soit déposée auprès de l'AMF au cours du second semestre 2025. L'offre sera ultérieurement lancée, sous réserve de la décision de conformité de l'AMF.

" Le partenariat avec EQT débloquerait des investissements significatifs pour accélérer notre croissance et convertir notre pipeline de 16,8TWh par an, tant en Amérique du Nord qu'en Europe. Nous sommes impatients d'accueillir à notre capital un investisseur de long terme, spécialiste des infrastructures, avec une grande expérience de notre secteur ", a commenté Mathieu Lefebvre, CEO et fondateur de Waga Energy.

