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EQT en discussions avancées pour acquérir Qiagen, KKR également candidat
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 21:13

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Le fonds suédois EQT serait en négociations avancées pour racheter Qiagen, spécialiste européen du diagnostic moléculaire, selon Bloomberg. EQT aurait soumis une offre ferme valorisant l'entreprise à plus de 50 dollars par action, tandis que le fonds américain KKR aurait également présenté une proposition. Le conseil d'administration de Qiagen devrait examiner les différentes options cette semaine, sans garantie qu'un accord soit conclu. Ces informations ont entraîné une hausse de plus de 6% de l'action Qiagen aux Etats-Unis, portant l'attention sur un groupe dont la capitalisation boursière atteint 8,57 milliards d'euros.

Ces discussions s'inscrivent dans un processus stratégique engagé en janvier, lorsque Qiagen avait annoncé étudier plusieurs possibilités face à l'intérêt d'acquéreurs potentiels. En juillet, EQT, KKR et Advent figuraient déjà parmi les fonds évoqués pour une éventuelle acquisition. Qiagen, spécialisé dans les technologies de diagnostic moléculaire et de préparation d'échantillons destinées aux laboratoires de recherche et d'analyses cliniques, n'a pas souhaité commenter ces informations. EQT et KKR n'ont pas non plus réagi dans l'immédiat.

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