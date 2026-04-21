EQT Corp dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à l'augmentation du prix des matières premières et du volume des ventes

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Le producteur américain de gaz naturel EQT Corp EQT.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du premier trimestre mardi, bénéficiant de la hausse des prix des matières premières et de la production.

L'augmentation de la demande d'électricité des centres de données, associée à l'augmentation des exportations de gaz naturel liquéfié, soutient la consommation de gaz naturel aux États-Unis et encourage les producteurs à augmenter leur production pour répondre à la demande croissante.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 se sont établis en moyenne à 9,54 dollars par million d'unités thermiques britanniques (Btu) au cours du trimestre janvier-mars, soit une hausse de 9,5 % par rapport à l'année dernière. Les prix du gaz naturel ont été soutenus par une hausse des prix au comptant pendant la tempête hivernale Fern au début du trimestre.

Selon la U.S. Energy Information Administration, l'offre et la demande de gaz naturel ont atteint des sommets en 2025 et devraient à nouveau établir de nouveaux records cette année.

"Les récents événements géopolitiques soulignent l'importance de la fiabilité énergétique, les marchés mondiaux accordant de plus en plus la priorité à un approvisionnement fiable", a déclaré Toby Rice, président-directeur général, dans un communiqué.

"Dans le même temps, l'accélération de la croissance de la demande d'électricité aux États-Unis - en particulier dans les Appalaches - crée des opportunités supplémentaires dans notre arrière-cour."

EQT se consacre principalement à l'exploration et à la production de gaz naturel, en particulier dans le bassin des Appalaches, qui couvre l'Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie-Occidentale.

Le prix moyen réalisé par EQT pour le trimestre, y compris l'impact des couvertures, était de 5,08 dollars par millier de pieds cubes équivalents, contre 3,77 dollars pour la même période de l'année précédente.

Le volume total des ventes trimestrielles de la société a augmenté de 8,2 % par rapport à l'année précédente, atteignant 617,69 millions d'équivalents pieds cubes.

Les dépenses d'investissement d'EQT ont augmenté de 22,3 % pour atteindre 608 millions de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,33 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,12 dollars, selon les données compilées par LSEG.