EQT cible pour la première fois les particuliers

- La société de capital investissement suédoise EQT succombe à son tour à la démocratisation du private equity. Elle vient de lancer EQT Nexus, une stratégie semi-liquide qui pour la première fois permettra aux investisseurs particuliers d’accéder à ses stratégies par le biais d’un seul investissement.EQT Nexus est un portefeuille mondial qui sera investi dans les stratégies d’EQT, allant des buyout matures aux investissements early-stage dans divers zones géographiques et secteurs, avec un focus sur les stratégies phare Private Equity et Infrastructure. Il co-investira aussi dans des entreprises aux côtés des fonds d’EQT.L’équipe de conseil d’EQT Nexus sera dirigée par William Vettorato, advisory head of fund strategy, qui est récemment arrivé en provenance de Partners Group.« Avec le lancement d’EQT Nexus, nous sommes ravis de pouvoir enfin offrir aux investisseurs individuels la possibilité de bénéficier de l’approche d’EQT et de son souci constant de la performance. Accroître nos efforts dans le domaine de la gestion privée est une priorité essentielle pour nous. EQT a créé une équipe d’environ 50 personnes qui se concentrent sur ce domaine, et EQT Nexus est une étape importante de ce parcours », a commenté Suzanne Donohoe, directrice commerciale d’EQT. A lire aussi: La démocratisation du private equity s’accélère

Laurence Marchal