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EQT, Advent et KKR envisagent le rachat de la société de diagnostic Qiagen, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 18:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rédaction entièrement remaniée avec des détails tirés du rapport et du contexte)

La société de diagnostic Qiagen QIA.DE suscite un intérêt précoce de la part de fonds de rachat, notamment EQT AB EQTAB.ST , Advent et KKR KKR.N , certaines offres potentielles s’élevant à au moins 50 dollars par action Qiagen, a rapporté jeudi Bloomberg News.

À la suite de cette information, l’action Qiagen a progressé d’au moins 10 % à Francfort et s’apprêtait à enregistrer sa meilleure journée depuis janvier. La société, dont le siège est aux Pays-Bas, affiche une capitalisation boursière de 6,87 milliards d’euros (soit 7,85 milliards de dollars), selon les données de LSEG.

Aucune décision définitive n’a encore été prise et les discussions pourraient ne pas aboutir à un accord, précise l’article, citant des sources proches du dossier. Il ajoute quela société pourrait attirer d’autres fonds de rachat, ainsi que des acteurs stratégiques.

L’année dernière, Qiagen avait annoncé que Thierry Bernard quitterait ses fonctions de directeur général et d’administrateur délégué.

Bloomberg News avait rapporté en janvier que Qiagen étudiait différentes options stratégiques, y compris une vente, alors que l’intérêt pour le rachat de cette société de diagnostic s’était ravivé.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Advent et EQT n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter l’article de Bloomberg, tandis que Qiagen et KKR ont refusé de s’exprimer.

(1 dollar = 0,8750 euro)

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