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EQT a réalisé l'acquisition de Copia Power auprès de Carlyle
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 10:38

EQT a réalisé l'acquisition de Copia Power auprès de la société d'investissement mondiale Carlyle.

Copia développe des campus énergétiques intégrés qui réunissent la production, la transmission haute tension et la charge des centres de données qui permet une croissance accélérée des infrastructures d'IA.

La société dispose de plus de 2,6 GW d'actifs de production et de stockage d'énergie en exploitation ou en construction et développe activement plus de 9 GW de centres de données connectés au réseau.

Cette transaction s'inscrit dans l'orientation d'EQT sur l'investissement dans les infrastructures en intelligence artificielle et soutient la sécurité énergétique.

"Les investissements dans les centres de données et l'énergie devraient atteindre des milliers de milliards de dollars dans les années à venir, et l'énergie est devenue le principal goulot d'étranglement de la croissance des centres de données" indique la direction d'EQT.

Le modèle intégré de Copia répond à cette contrainte.

Alex Darden, associé et responsable d'EQT Infrastructure Americas, a déclaré : "L'adoption rapide de l'IA transforme la demande en infrastructures, faisant de l'énergie un facilitateur de plus en plus essentiel pour l'infrastructure numérique. Copia a construit une plateforme différenciée à l'intersection de ces deux thèmes, et nous pensons qu'elle est exceptionnellement bien positionnée pour une croissance à long terme."

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