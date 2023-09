Epsilon Capital : Marina Khasina nommée au poste de Property Manager

(AOF) - Epsilon Capital annonce la nomination de Marina Khasina en tant que Property Manager, pour accompagner notamment le développement rapide du patrimoine de la SCPI Epsilon 360°. Elle sera en charge de la gestion locative et technique ainsi que du suivi de la relation avec les locataires. Elle aura également en charge l'amélioration de la qualité ESG du patrimoine, conformément aux objectifs du label ISR (Investissement Socialement Responsable) de la SCPI et aux différentes contraintes règlementaire.

