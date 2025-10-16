 Aller au contenu principal
EPS cut (2025: from € -0.05 to -0.06, 2026: from € 0.04 to 0.03) (Drone Volt)
information fournie par AlphaValue 16/10/2025 à 13:18

EPS CHANGE

CHANGEMENT D’EPS

2025 : € -0,06 vs -0,05 ns

2026 : € 0,03 vs 0,04 -6,00 %

Nous avons légèrement réduit nos hypothèses pour 2025 sur le segment Drone Volt Factory, Services & Academy car elles n'étaient plus réalistes à ce stade de l'année. Nous avons notamment réduit nos ventes pour le côté services de 4,658m € à 3,699m € et pour le reste de la division de 4,866m € à 4,409m €. Ceci a été légèrement atténué par le segment distribution, qui a subi une baisse moins sévère au T3 que nous ne l'attendions. Nous prévoyons donc maintenant un chiffre d'affaires de 2,5m € pour ce segment, contre 1,9m € précédemment. L'impact sur le résultat brut a donc été limité à -400k € pour atteindre 5,4m €, ce qui a eu des répercussions sur le BPA, car nous n'avons pas changé nos autres hypothèses.

CHANGEMENT DE DCF

€ 1,22 vs 1,39 -11,9 %

Notre DCF a été impacté par la légère révision à la baisse de notre résultat brut (de €-400k à €5.4m), suite aux différents changements mentionnés dans la section EPS, qui ont donc eu un impact sur l'EBITDA pour 2025 et les années suivantes, car nous n'augmentons que modérément nos hypothèses de croissance des ventes pour 2026 pour la Factory (+110% à €9.2m vs +90% précédemment), pour compenser l'augmentation attendue des ventes de Drone Volt Kobra qui est légèrement retardée.

Valeurs associées

DRONE VOLT
0,7900 EUR Euronext Paris -1,74%
