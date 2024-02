Epopée Gestion devient entreprise à mission

Épopée Gestion annonce ce lundi 5 février adopter la qualité d’entreprise à mission et avoir inscrit cet engagement dans ses statuts. Initiée début 2023, cette démarche est « le prolongement naturel de l’ambition fixée par ses fondateurs lors de de la création de l’entreprise en 2020 », explique la société de gestion cofondée par Ronan Le Moal et Charles Cabillic dans un communiqué. Il s’agit de « créer de la valeur économique, environnementale et sociale au cœur des territoires et générer ainsi de l’impact positif pour l’ensemble de ses parties prenantes ».

La raison d’être d’Epopée est : « Réinvestir les territoires, c’est accélérer durablement leurs transformations et celles de leurs acteurs, vivre et travailler là où on le souhaite et réinventer le pacte économique, écologique et social ».

Cette raison d’être se décline en sept objectifs statutaires.

Un comité de mission a d’ores et déjà été constitué. Il veillera à la bonne mise en œuvre de ces sept objectifs et s’assurera que la stratégie déployée par Épopée Gestion est alignée avec ses engagements d’entreprise à mission. Ce comité se compose de Marie Baudron, associée au sein du cabinet Egon Zehnder?; Jean-Marc Coly, président de l’ASPIM, Marion Dewagenaere, CEO Allianz Banque et Allianz Patrimoine?; Pauline Duval, directrice générale du groupe Duval?; Jean-Pierre Grimaud, CEO OFI Invest?; Denis Laplane, ex-cadre dirigeant de BNP Paribas?; Corinne Lepage, avocate spécialiste du droit de l’environnement et ancienne ministre de l’environnement?; Jean Moueix, entrepreneur et président du groupe Videlot?; un membre représentant de Tikehau Capital?; Zoé Ormières-Selves, directrice ESG Épopée Gestion.