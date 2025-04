Epopée Gestion désormais en charge du véhicule Y Immo

Il maintient également son objectif de rendement annuel net (non garanti) à 5,5 %, qui reposera sur une stratégie désormais basée sur une allocation régionale directement gérée par Épopée Gestion, complétée par une sélection de fonds internationaux gérés par des sociétés de gestion tiers.

Le véhicule garde ses fondamentaux, une accessibilité sans frais d'entrée ni de sortie du contrat et des frais de gestion optimisés à 2,9 % par an (y compris les frais de l'enveloppe assurance-vie).

L'arrivée du nouveau gestionnaire est également l'occasion de réaffirmer les objectifs de rendement et de croissance du véhicule à 100 millions d'euros par an au cours des trois prochaines années.

(AOF) - L'entreprise d'investissement bretonne Épopée Gestion annonce avoir été choisie pour reprendre et assurer la gestion stratégique du véhicule Y Immo. Lancée en mai 2023, cette société civile immobilière à capital variable en unités de compte de près de 50 millions d’euros est distribuée par Yomoni et référencée notamment chez Suravenir. Pour Épopée Gestion, il s’agit d’une nouvelle étape de son développement avec une diversification stratégique de ses activités en élargissant son périmètre d’intervention à la gestion de fonds de fonds.

