EPC - Rapport financier 1er semestre 2023

Le 27 septembre 2023



Le Conseil d’Administration d’EPC s’est réuni, le 27 septembre 2023, sous la présidence de Monsieur Olivier OBST, pour examiner les comptes du 1er semestre 2023.



Après un premier trimestre en forte hausse, le chiffre d’affaires se stabilise au second trimestre. La hausse s’établit 8.4% sur les six premiers mois de l’année (à taux de change constant).

L’Activité consolidée du Groupe au 30 juin 2023 s’élève à 274,7 M€ en hausse de 10.2% par rapport au premier semestre 2022. Cette évolution traduit le dynamisme des activités explosifs. Les prix sont restés sur des niveau élevés au premier trimestre et ont commencé à décroitre à compter du mois d’avril reflétant la baisse des coûts d’achat du Nitrate d’Ammonium.



Le Chiffre d’Affaires Consolidé des activités poursuivies (c’est-à-dire hors contribution des sociétés mises en équivalence) au 30 juin 2023 suit la même tendance. Il s’établit à 242,7 M€ contre 227,7 M€ en 2022, en hausse de 8,4% à taux de change et périmètre constants.