EPC - Information financière du premier trimestre 2023

Paris, le 15 mai 2023,



L’activité consolidée du groupe s’affiche en hausse de 20,9% en termes réels (22% à taux de change et périmètre constants) Cette évolution traduit l’excellent dynamisme des activités Explosif et Forage Minage sur ce début d’année, dû en partie aux hausses de prix liées aux matières premières.



Le chiffre d’affaires sur 3 mois (hors joint-venture) s’établit à 122,2 M€ contre 104,8 M€ en 2022 soit une hausse de 16,6%, portée en particulier par une zone Afrique Asie Pacifique particulièrement dynamique (+29,7%). A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires croit de 18,2%. L’appréciation de l’Euro face à Livre Sterling et à la couronne Suédoise ont eu un impact défavorable sur le chiffre d’affaires du trimestre.