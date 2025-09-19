 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
EPC Groupe va entrer dans le CAC Small
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 10:17

EPC Groupe annonce que le conseil scientifique des indices d'Euronext a décidé le 11 septembre, à la suite de sa révision annuelle, d'admettre ses titres dans les échantillons de sociétés composant les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

L'incorporation d'EPC Groupe dans ces trois indices fait suite à une analyse de liquidité du titre, sur la base du montant des capitaux échangés et de la capitalisation boursière flottante. Elle prendra effet ce vendredi, après la clôture des marchés.

'Cela devrait être un nouveau facteur d'accroissement de la liquidité du titre EPC Groupe, qui a été multipliée par quatre en trois ans pour atteindre 92 000 euros d'échange moyen quotidiens depuis le début de l'année 2025', commente son PDG Olivier Obst.

