EPC GROUPE : Tunnel ferroviaire Lyon-Turin : un 4ème contrat pluriannuel de fourniture d'explosifs attribué à EPC Groupe

Creusement à l'explosifs d'un linéaire de 11 km, soit plus de 1 200 000 de m 3 de roches à miner

Nouveau succès pour la technologie SPUR d'EPC Groupe qui s'impose comme la référence pour la fabrication d'explosifs sur site en souterrain

Contrat d'un montant estimé à environ 9 M€ et d'une durée de 5 ans

Après l'attribution des contrats de fourniture de produits pyrotechniques et de fabrication sur site d'explosifs pour les chantiers opérationnels CO6, CO7 et CO8 du TELT (Tunnel Euralpin Lyon-Turin), EPC Groupe (Euronext - EXPL) annonce la signature d'un 4 ème contrat pluriannuel de fourniture d'explosifs pour le chantier opérationnel CO5.

La future ligne ferroviaire Lyon-Turin comprend une section transfrontalière d'environ 67 km qui reliera Saint-Jean-de-Maurienne en France à Bussoleno en Italie où elle se raccordera à la ligne historique. Cette infrastructure européenne majeure, qui doit être mis en service en 2032, vise à faciliter la circulation ferroviaire du fret et des voyageurs à travers les Alpes, et plus largement au sein de l'Union européenne, dans un souci de développement des transports bas carbone.

L'ouvrage principal de la section transfrontalière nécessite le creusement d'un tunnel bitube de 57,5 km entre Saint-Julien-Montcenis (France) et Suse (Italie), représentant un investissement total de 8,6 Mds€. Le maître d'ouvrage de ce chantier est la société TELT, société détenue à 50% par l'Etat français et à 50% par l'Etat italien.

Côté France, le génie civil du tunnel de base est décomposé en 4 chantiers opérationnels (CO) numérotés de 5 à 8. Courant 2024, les travaux du lot CO5 « Travaux de construction du tunnel de base à partir de l'attaque de la descenderie de Villarodin?Bourget/Modane (73500) » ont été attribués au groupement d'entreprises « Eiffage GC / Spie Batignolles GC / GHELLA / COGEIS ».

Après la signature en septembre 2022 de deux premiers contrats de fournitures d'explosifs pour les chantiers opérationnels CO6 et CO7, puis en février 2024 la signature du chantier opérationnel CO8, EPC Groupe, via sa filiale EPC France, se voit à présent confier la fourniture des produits pyrotechniques et de services associés, comprenant notamment la fabrication sur site des explosifs au moyen de la technologie SPUR pour le chantier opérationnel CO5. Le creusement à l'explosifs concernera un linéaire de 11 km (soit plus de 1 200 000 de m 3 de roches à miner).

Ces prestations, d'un montant estimé à environ 9 M€, démarrent en février 2025, et s'étaleront sur une durée de 5 ans.

SPUR (Smart Process for Underground Repumping) : une technologie exclusive de pointe développée par EPC Groupe pour l'optimisation des opérations souterraines complexes

Adapté au marché minier comme à celui du creusement des infrastructures, la technologie SPUR d'EPC Groupe permet de remplacer in situ, la mise en œuvre manuelle d'explosifs encartouchés par un chargement automatisé d'émulsion explosive sensibilisée puis injectée directement dans les trous de mines.

Elle permet donc de maximiser la productivité en milieu souterrain en réduisant le temps de chargement des explosifs.

Montable sur des véhicules miniers et/ou routiers et adaptée à tout type de milieu géologiques, la mise en œuvre de cette technologie permet aux clients d'EPC Groupe de réduire la durée globale de creusement et donc le coût de l'ouvrage.

Procédé innovant, SPUR respecte les normes strictes de sécurité et d'environnement du Groupe. En intégrant un processus de traitement des résidus lors du chargement des trous, il élimine les déchets à la source et renforce ainsi la durabilité des opérations.

Ce nouveau contrat pluriannuel concrétise l'expertise et le savoir-faire d'EPC Groupe dans le domaine des travaux souterrains et la confiance des plus grandes entreprises du secteur.

EPC Groupe et ses équipes spécialisées en travaux souterrains sont fiers d'avoir été à nouveau choisi pour participer à la construction de cette infrastructure bas carbone exceptionnelle.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est un leader de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs avec un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros en 2023 et près de 2 500 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays. Depuis 130 ans, le Groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain. Le Groupe place l'innovation au cœur de sa stratégie de développement afin de répondre et anticiper les besoins de ses clients.

EPC Groupe ACTUS finance & communication Charles-Ernest ARMAND

Directeur Administratif et Financier

01 40 69 80 00

contact.actionnaires@epc-groupe.com Lilia GONCALVES

Responsable Communication Groupe

01 40 69 80 00

lilia.goncalves@epc-groupe.com Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92

epc-groupe@actus.f Anne-Charlotte DUDICOURT

Relations Presse

06 24 03 26 52

acdudicourt@actus.fr